Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 1% en juillet, contre 2,2% en juillet 2018, selon l'office européen de statistiques. Dans l'ensemble de l'Union, le taux d'inflation annuel s'est établi à 1,4% le mois passé, contre 2,2% en juillet 2018.

En juin, le taux d'inflation était de 1,3% pour la zone euro et de 1,6% pour l'Union européenne.

En juillet, Les taux annuels les plus faibles ont été observés au Portugal (-0,7%), à Chypre (0,1%) et en Italie (0,3%). Les taux annuels les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Roumanie (4,1%), en Hongrie (3,3%), en Lettonie et en Slovaquie (3% chacun).

Le taux pour la Belgique, de 1,2%, se situait entre la moyenne de la zone euro et celle de l'Union européenne.