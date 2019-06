Le taux d'emploi vacants s'est établi à 2,3% dans la zone euro au premier trimestre 2019, stable par rapport au trimestre précédent mais en hausse par rapport au taux de 2,1% du premier trimestre 2018, a annoncé lundi Eurostat.

Après la République tchèque (6,4%), c'est en Belgique que ce taux était le plus élevé au cours des trois premiers mois de 2019, avec un taux de 3,6%. L'Allemagne se situe à 3,3%. Dans notre pays, le taux d'emplois vacants atteignait 3,4% fin 2018 et 3,5% il y a un an. Par activités économiques, ce taux au premier trimestre 2019 était de 3,1% pour l'industrie et la construction en Belgique et de 4,8% dans les services.

A l'inverse, les taux les plus faibles sont constatés en Grèce (0,6%), en Espagne (0,9%) ainsi qu'en Bulgarie, en Irlande, et au Portugal (1,0% chacun), selon l'office européen de statistiques.