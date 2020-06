Le site internet du Bureau fédéral du Plan (BFP) a fait l'objet d'un vol de données le 8 juin dernier, indique-t-il lundi.

Il s'agit de données à caractère personnel situées dans la liste de distribution ainsi que dans l'enregistrement aux activités du Bureau du Plan, un organisme indépendant qui réalise notamment des études et des prévisions sur des questions de politique économique, sociale ou environnementale.

Un webmaster précise qu'il s'agit principalement d'adresses électroniques et postales et de numéros de téléphone professionnels. "L'attaque a été analysée et des mesures de protection supplémentaires ont été prises", dit-il.

"Si vous figurez dans notre liste de distribution ou si vous vous êtes inscrits en ligne à une de nos activités, nous vous invitons à être attentifs aux risques de phishing en cas de réception d'un email semblant venir du BFP", met en garde l'organisation.

Il s'agit de données à caractère personnel situées dans la liste de distribution ainsi que dans l'enregistrement aux activités du Bureau du Plan, un organisme indépendant qui réalise notamment des études et des prévisions sur des questions de politique économique, sociale ou environnementale. Un webmaster précise qu'il s'agit principalement d'adresses électroniques et postales et de numéros de téléphone professionnels. "L'attaque a été analysée et des mesures de protection supplémentaires ont été prises", dit-il. "Si vous figurez dans notre liste de distribution ou si vous vous êtes inscrits en ligne à une de nos activités, nous vous invitons à être attentifs aux risques de phishing en cas de réception d'un email semblant venir du BFP", met en garde l'organisation.