Le secteur chimique s'inquiète du contexte international

Les secteurs chimique et pharmaceutique s'inquiètent du contexte international et des répercussions que pourrait avoir sur leurs activités la guerre commerciale entre l'Europe et les Etats-Unis, a confié jeudi l'administrateur délégué d'essenscia, Yves Verschueren, en marge de la présentation des chiffres annuels de la fédération.

Yves Verschueren, Managing Director d'Essenscia © belgaimage