Le salaire des personnes changeant régulièrement de travail progresse plus fortement que celui de travailleurs demeurant plus longtemps auprès d'un même employeur, ressort-il d'une étude de la société spécialisée en ressources humaines, Partena, menée auprès de 18.000 travailleurs.

"Les personnes qui changent de travail avant cinq ans d'ancienneté obtiennent une augmentation salariale moyenne de 11%. Un travailleur qui reste loyal pendant 10 ans ou plus envers le même employeur et qui change de boulot est moins récompensé. Dans la pratique, les nouveaux employeurs n'accordent à ces travailleurs loyaux qu'une augmentation de salaire de 5% ou moins", constate Partena.

"De même, en cas de licenciement, ce sont les travailleurs loyaux qui perdent le plus de plumes. Un travailleur qui est licencié un à cinq ans après son entrée en fonction voit son salaire baisser en moyenne de 13%. Cette sanction est significativement plus élevée chez les travailleurs qui ont déjà cumulé 10 à 15 ans d'expérience chez le même employeur. Après un licenciement, le salaire, et dès lors la valeur de marché, de ces travailleurs loyaux diminue de plus de 25%."

Partena recommande aux employeurs de mieux s'occuper des personnes qui sont en service depuis une à trois années et qui sont âgées de 20 à 40 ans. C'est en effet ce groupe de talents frais qui change le plus souvent d'employeur de façon spontanée.

"Les employeurs doivent mieux encadrer leurs précieuses forces vives et leur donner le sentiment qu'elles sont récompensées, et non sanctionnées, pour leur loyauté."