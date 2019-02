Le projet d'accord interprofessionnel est "bon pour la stabilité mais manque d'ambition en matière de flexibilité"

"Pour garantir la prospérité pour tous, nous n'avons pas seulement besoin d'augmentations salariales, nous avons également besoin de flexibilité, c'est-à-dire de la possibilité de nous adapter aux conditions changeantes du marché. Cette flexibilité, l'accord ne la prévoit pas. L'accord est donc bon pour redistribuer du bien-être mais pas pour en créer", estime le CEO de Comeos, Dominique Michel.

Le projet d'AIP conclu mardi à l'aube après une vingtaine d'heures de négociations fixe la norme salariale à 1,1% maximum pour 2019-2020, en plus de l'indexation des salaires. Il prévoit également un relèvement du salaire minimum de 10 centimes de l'heure, la possibilité de porter de 100 à 120 heures par an le nombre d'heures supplémentaires par an ainsi que des mesures en matière de RCC (ex-prépensions) et d'aménagement des fins de carrière.