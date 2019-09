Le prochain dépassement de l'indice pivot n'interviendrait qu'en janvier 2020

Le prochain dépassement de l'indice pivot n'interviendrait plus cette année, mais bien en janvier 2020, selon les dernières prévisions du Bureau du Plan publiées mardi. Les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique ne seraient dès lors augmentés de 2% qu'en février et mars 2020.