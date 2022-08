Le prix du gaz naturel en Europe a repris jeudi sa progression alors que la Russie restreint toujours ses exportations et que la météo estivale entraîne une consommation importante d'énergie pour assurer le refroidissement.

Un mégawattheure de gaz coûtait 241 euros à la clôture des marchés à la bourse d'Amsterdam, qui sert de référence pour les prix européens. Ce prix était supérieur de 7% à celui de la veille et est le cours de clôture le plus élevé jamais enregistré.

Le prix actuel est onze fois plus élevé que la normale pour cette période de l'année.

La Russie, frappée par des sanctions à la suite de l'invasion de l'Ukraine, a réduit en riposte ses exportations de gaz vers l'Europe, privant même certains pays - comme les Pays-Bas, la Finlande, la Bulgarie et la Pologne de toute livraison.

L'Allemagne, qui fait face à la baisse de livraison de gaz russe, a annoncé qu'elle ne pourrait peut-être pas remplir son objectif, fixé par le gouvernement du chancelier Olaf Scholz, de remplissage de ses réservoirs de gaz à 85% de leur capacité au 1er octobre. L'approvisionnement est également perturbé par la baisse du niveau de l'eau sur le Rhin, une artère fluviale vitale pour le transport des hydrocarbures provenant notamment des ports belge d'Anvers et néerlandais de Rotterdam vers l'intérieur des terres.

Le prix du gaz avait connu un sommet historique le 7 mars dernier - deux semaines après l'invasion de l'Ukraine, atteignant 345 euros par mégawattheure dans la journée, avant de reculer et de redescendre à 227 euros à la clôture.

Un mégawattheure de gaz coûtait 241 euros à la clôture des marchés à la bourse d'Amsterdam, qui sert de référence pour les prix européens. Ce prix était supérieur de 7% à celui de la veille et est le cours de clôture le plus élevé jamais enregistré. Le prix actuel est onze fois plus élevé que la normale pour cette période de l'année. La Russie, frappée par des sanctions à la suite de l'invasion de l'Ukraine, a réduit en riposte ses exportations de gaz vers l'Europe, privant même certains pays - comme les Pays-Bas, la Finlande, la Bulgarie et la Pologne de toute livraison. L'Allemagne, qui fait face à la baisse de livraison de gaz russe, a annoncé qu'elle ne pourrait peut-être pas remplir son objectif, fixé par le gouvernement du chancelier Olaf Scholz, de remplissage de ses réservoirs de gaz à 85% de leur capacité au 1er octobre. L'approvisionnement est également perturbé par la baisse du niveau de l'eau sur le Rhin, une artère fluviale vitale pour le transport des hydrocarbures provenant notamment des ports belge d'Anvers et néerlandais de Rotterdam vers l'intérieur des terres. Le prix du gaz avait connu un sommet historique le 7 mars dernier - deux semaines après l'invasion de l'Ukraine, atteignant 345 euros par mégawattheure dans la journée, avant de reculer et de redescendre à 227 euros à la clôture.