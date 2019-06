Le produit intérieur brut (PIB) par habitant de la Belgique atteignait en 2018 115% de la moyenne européenne, ce qui plaçait le Plat pays en huitième position de cet indicateur d'activité économique, selon des statistiques publiées mercredi par Eurostat.

Notre pays est devancé par le Luxembourg, dont le PIB par habitant est près de trois supérieur à la moyenne européenne (254%), loin devant l'Irlande (187%), les Pays-Bas (129%), l'Autriche (127%), le Danemark (126%), l'Allemagne (123%) et la Suède (115%).

La Belgique se situe devant la Finlande (110%) et la France et le Royaume-Uni (104% chacun) et au-dessus de la moyenne de la zone euro, qui atteint 106% de la moyenne de l'UE.

A l'autre bout, c'est la Bulgarie (50% de la moyenne européenne) et la Croatie (63%) qui affichent les PIB par habitant les plus faibles des 28.

L'Office européen de statistiques a également calculé la consommation individuelle effective (CIE), qui est un indicateur du niveau de bien-être matériel des ménages. Basée sur les estimations préliminaires pour l'année 2018, la CIE par habitant exprimée en standards de pouvoir d'achat (SPA) s'est échelonnée, parmi les États membres, de 56% à 132% de la moyenne de l'Union européenne (UE). Le niveau le plus élevé de l'UE a été relevé au Luxembourg, à 32% au-dessus de la moyenne de l'UE. L'Allemagne (121%) se situait à environ 20% au-dessus de la moyenne, suivis par l'Autriche (116%), le Danemark (114%), le Royaume-Uni (113%), les Pays-Bas (112%), la Finlande (112%), la Belgique (111%), la Suède (109%) et la France (107%) qui enregistraient tous des niveaux compris entre 5% et 15% au-dessus de la moyenne de l'UE.

Six États membres ont enregistré une CIE par habitant inférieure de quelque 25% ou plus à la moyenne de l'UE. L'Estonie se situait 26% en dessous et la Lettonie et la Roumanie se situaient 30% en dessous, alors que la Hongrie et la Croatie avaient une CIE par habitant légèrement inférieure de 40% à la moyenne de l'UE et que la Bulgarie se trouvait à 44% en dessous.