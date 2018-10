Le patron de l'OMC appelle à "apaiser" les tensions commerciales

Les Etats-Unis et la Chine se livrent depuis des mois une guerre commerciale à coups de mesures tarifaires. Au-delà du duel entre Washington et Pékin, les Européens et d'autres grandes puissances économiques s'alarment d'une guerre commerciale généralisée alors que l'administration américaine a engagé un bras de fer avec tous les principaux partenaires des Etats-Unis.

"Une escalade continue des tensions poserait des risques réels", a déclaré Roberto Azevedo dans un discours à Londres.

"L'impact pourrait être plus limité si l'escalade est évitée, mais une rupture complète de la coopération commerciale internationale entraînerait une forte hausse des droits de douane, ce qui ferait chuter de 17 % la croissance du commerce mondial et de 1,9 % celle du PIB mondial", a-t-il développé.

Un tel scénario "provoquerait d'importantes perturbations pour les travailleurs, les entreprises et les collectivités (...). Des millions de travailleurs auraient potentiellement besoin de trouver de nouveaux emplois", a-t-il dit.

"De toute évidence, nous ne pouvons pas nous permettre de nous lancer dans cette voie", a-t-il insisté. "Il incombe à l'ensemble de la communauté internationale de contribuer à apaiser les tensions, dans l'intérêt de tous nos citoyens. Nous devons renforcer le dialogue, tant au niveau bilatéral qu'au sein de l'OMC".