Le nombre de voitures particulières en Belgique a augmenté de 0,3% en un an, ressort-il jeudi des chiffres publiés par l'office belge des statistiques (Statbel). Parmi elles, les véhicules entièrement électriques ont connu une hausse de 75% sur l'année écoulée.

Au 1er août 2022, la Belgique comptait 5.947.479 voitures particulières, contre 5.927.912 l'année précédente.

Les véhicules entièrement électriques ont connu la plus grande hausse en un an, passant de 40.851 à 71.651 (+75,4%). La deuxième plus forte augmentation est à mettre à l'actif des voitures hybrides (375.107 contre 258.916) avec un accroissement de 44,9%. Les véhicules au gaz, quant à eux, ont augmenté de 10,9%, pour un total de 17.740 en 2022.

Depuis 2015, le nombre de voitures particulières roulant au diesel ne cessent de décliner, une constante qui se vérifie encore en 2022 avec une diminution de 7,6% par rapport à 2021, portant le total à 2.424.932,

À l'inverse les véhicules à essence ont augmenté de 2,3%, pour atteindre 3.021.102 exemplaires, ce qui représente 50,8% du parc des voitures particulières en Belgique, contre 40,8% pour le diesel.

