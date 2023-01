Le nombre de demandeurs d'emploi en Flandre a reculé l'an dernier de 7,9% par rapport à 2021 pour atteindre 177.956 personnes sur l'ensemble de l'année, indique vendredi Statistiek Vlaanderen, sur base de chiffres du VDAB, le service flamand de l'emploi.

Pour la première fois au cours de la période 2007-2022, le nombre de demandeurs d'emploi est passé sous la barre des 200.000 au nord du pays. C'est en 2014 que ce nombre a été le plus élevé, avec plus de 251.000 chercheurs d'emploi.

Le Forem a pour sa part annoncé vendredi que sur l'ensemble de l'année 2022, la Wallonie a compté en moyenne 205.952 demandeurs d'emploi inoccupés, ce qui représente une hausse de 2,2% par rapport à 2021. L'année 2022 a été contrastée au sud du pays entre d'une part une forte diminution des demandeurs d'emploi bénéficiant d'allocations de chômage (6.881 personnes de moins par rapport à 2021) et d'autre part une forte augmentation des jeunes en stage d'insertion (5.174 personnes de plus) et des demandeurs d'emploi inscrits librement (9.958 personnes de plus suite à une modification administrative).

A Bruxelles, le nombre de chercheurs d'emploi bruxellois s'est élevé en 2022 à 86.250 personnes en moyenne, soit un niveau inférieur à celui de 2021 (-2.531 unités ou -2,9%) et également un niveau inférieur à celui d'avant la crise sanitaire (-1.797 unités ou -2,0% par rapport à 2019). De manière générale, il s'agit du nombre le plus bas observé depuis l'année 2003, selon le pendant bruxellois Actiris.

