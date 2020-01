En moyenne, en 2019, la Wallonie a dénombré 203.247 demandeurs d'emploi inoccupés (DEI), ce qui représente une diminution de 2,6% ou 5.510 personnes par rapport à 2018, a annoncé vendredi Le Forem. Le taux de la demande d'emploi s'élevait fin 2019 à 13,1%.

Le nombre de DEI est en baisse annuelle constante depuis 2015, malgré le ralentissement économique observé depuis plusieurs mois.

Entre 2018 et 2019, la demande d'emploi des femmes a un peu plus diminué (-3%) que celle des hommes (-2,3%). En outre, toutes les classes d'âge affichent un recul sur base annuelle, à l'exception du groupe de personnes âgées de 30 à moins de 40 ans (+1,7%).

Le chômage des jeunes de moins de 25 ans a reflué de 6%, celui des 25 à moins de 30 ans de 8% et celui des 40 ans et plus d'1,2%. Fin 2019, la Wallonie comptait 129.491 demandeurs d'emploi demandeurs d'allocations et 30.634 jeunes en stage d'insertion professionnelle.

A ces personnes, s'ajoutent 31.230 demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et 12.893 demandeurs d'emploi inscrits librement, soit un total de 204.248 DEI représentant 12,9% de la population active wallonne.

Le taux de demande d'emploi était encore de 13,1% fin 2018, 13,3% fin 2017 et 14,4% fin 2016. Sur le seul mois de décembre, on compte 5.120 demandeurs d'emploi de plus qu'en novembre (+2,6%), le Forem soulignant qu'"une tendance à la hausse s'observe habituellement en cette période de l'année", mais 4.119 demandeurs d'emploi de moins qu'en décembre 2018 (-2%).