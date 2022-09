Le handicap salarial de la Belgique atteint quasiment 1,9%, indique L'Echo ce vendredi, relayant un rapport du Conseil central de l'économie.

Le handicap salarial de la Belgique atteint quasiment 1,9%, indique L'Echo ce vendredi, relayant un rapport du Conseil central de l'économie (CCE) sur la situation macro-économique axé sur les causes et les conséquences de l'inflation présenté au Groupe des 10.

D'après le quotidien, il s'agit d'un état des lieux destiné à présenter aux partenaires sociaux une même version de la situation inédite dans laquelle se trouve l'économie mondiale en général et belge en particulier. Lors de ce tour de table, les représentants des entreprises et des travailleurs ont notamment pris connaissance de l'impact de l'inflation sur les salaires. Le handicap salarial, qui exprime la différence entre l'évolution attendue des salaires belges et celle dans les pays voisins, atteint 1,9%, a appris L'Echo à bonnes sources.

Au début de l'année, le CCE tablait sur 1,2%. L'accroissement de l'inflation au fil des mois, générant en Belgique une indexation automatique des salaires, a fait gonfler ce chiffre. Il devrait encore évoluer, au vu de la situation particulièrement imprévisible dans laquelle sont plongées les économies européennes.

