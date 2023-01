Le gouvernement britannique a confirmé jeudi préparer une loi visant à instaurer un service minimum dans plusieurs secteurs de l'économie pour contrer les conséquences des grèves, au moment où le pays connaît de multiples mouvements sociaux dans un contexte de forte inflation.

"Il doit y avoir un niveau minimum de sécurité sur lequel la population peut compter, même en cas de grève, en particulier dans le secteur de la santé", a déclaré sur plusieurs médias le ministre aux Entreprises Grant Shapps. "Les autres économies modernes européennes ont toutes des niveaux de sécurité minimum (...) et nous les introduirons dans la loi maintenant également", a-t-il ajouté.

Le Royaume-Uni est secoué par de nombreuses grèves ces derniers mois, en particulier chez les cheminots, mais aussi les ambulanciers et les infirmières, qui compliquent la prise en charge des malades déjà largement perturbée dans un système de santé mal en point. Face à ces mouvements, le gouvernement a adopté un ton ferme, refusant jusqu'ici les hausses de salaires demandées dans le secteur public et appelant l'armée à la rescousse pour pallier l'absence des grévistes.

Le Premier ministre Rishi Sunak a promis avant les fêtes de fin d'année de mettre en place de "nouvelles lois dures" pour lutter contre les conséquences des grèves. La nécessité d'un service minimum "s'appliquera dans de nombreux secteurs différents de l'économie", a précisé Grant Shapps, ajoutant que le projet de loi sera présenté "rapidement" au Parlement.

