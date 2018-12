Le danger des chaines d'info en continu: pourquoi les dérapages ne sont jamais très loin

De même, comment réagir quand Dominique Wolton, l'un des meilleurs spécialistes des médias et professeur au CNRS déclare au Telegramme (France), qu'il pense que les médias et en particulier les chaines d'information en continue ont amplifié le mouvement des gilets jaunes ?

Et que penser de ce chroniqueur du Financial Times présent à Paris le 8 décembre dernier et qui s'étonne que les médias locaux donnent autant d'importance à un mouvement brouillon et en manque de souffle alors que la marche sur le climat a mobilisé deux fois plus de personnes dans la même capitale ?

A ces 3 questions, une seule réponse : les journalistes n'ont pas vu venir Donald Trump, pas plus qu'ils n'ont vu venir le Brexit. Et donc, depuis lors, ils sont sur le qui-vive, à l'affut, jusqu'à l'obsession, du moindre mouvement ou grogne sociale censée représenter le malaise des classes populaires et moyennes.

Pris par surprise à plusieurs reprises, les médias ne veulent plus rater l'émergence d'un leader ou d'un mouvement représentant les "laissés pour compte". Noble attitude, mais souvent piètre mission.

Pourquoi ? Mais parce que pour tâter en permanence le pouls d'un pays, il faut des moyens humains. Des reporters sur le terrain en permanence. Le "hic", c'est que les médias sont en crise et n'ont plus les moyens humains et financiers de leur belle ambition.

Résultat : les chaines d'information en continu se contentent de "tendre le micro à n'importe qui pour dire n'importe quoi" selon Dominique Wolton.

L'idée est d'occuper le terrain, de capter l'attention des téléspectateurs. L'audience est au rendez-vous et les 4 chaines d'infos en continu françaises ont connu des pics d'audimat historiques.

Bien entendu, des experts ou éditorialistes sont là pour donner du sens à l'information, mais en réalité, ce qui prime, c'est l'information spectacle.

Normal, le modèle de BFM par exemple est un modèle low-cost et une prime est donnée au sensationnel : l'idée étant de ne pas laisser place à la monotonie, quitte à grossir encore plus "l'effet loupe" de ces chaines d'infos en continue.

Partager Le rôle des médias ultra-chauds est de relater notre société, mais bien souvent, le dérapage n'est pas loin : de relater, on passe à modeler, façonner, transformer notre société.

Sous le feu des critiques, les médias en question se drapent rapidement sous le manteau de l'indépendance. Genre, si nous ne relatons pas ces événements, nous serions accusés de faire de la censure. Réponse classique.

Quant aux politiques, ils sont pris au piège. S'ils refusent le court termisme des chaines d'info en continu, ils n'existent plus. Et donc, ils n'ont pas d'autre choix que de venir débattre en direct sur un sujet chaud et avec des interlocuteurs aux revendications contradictoires.

Par ailleurs, tendre le micro à quelqu'un qui critique Macron, quoi de plus normal, c'est le jeu de la démocratie. Mais tendre le même micro à quelqu'un qui éructe que Macron est un dictateur, c'est de la complaisance.

Quant aux contradictions de ce mouvement, elles risquent d'être mortelles pour Marine Le Pen. La raison ? Selon les sondages, 40% des "gilets jaunes" soutiennent son parti mais ces mêmes sympathisants veulent lancer leur propre parti aux élections européennes. S'ils passent à l'acte, et que leur mouvement ne fait pas "Pschiiit" d'ici là, ils cannibaliseront les votes en faveur de... Marine. Ce qui ne ferait évidemment pas ses affaires.

En Belgique francophone, nous n'avons pas ce modèle des chaines d'info en continu et les manifestants ont pu se faire entendre, ce qui est très bien, mais sans les excès et autres débordements, ce qui est encore mieux.