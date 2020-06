Au premier trimestre, le coût salarial a augmenté de 3,4% dans la zone euro par rapport à la même période en 2018. La Belgique a fait mieux et a limité la hausse à 1,6%, indique mardi Eurostat, l'office européen des statistiques.

La Belgique a fait mieux que la moyenne des pays européens en matière d'évolution du coût salarial. La Croatie est le meilleur élève de la classe avec une hausse de 0,3%. Le Luxembourg, la Finlande, la France et la Grèce ont aussi constaté une évolution faible. La plus forte hausse a été remarquée en Lituanie (+11,4%). Dans l'ensemble de l'Union européenne, la hausse a été de 3,7% Le coût des salaires en lui-même reste élevé en Belgique. Selon les derniers chiffres d'Eurostat, qui datent de fin mars, le coût de la main-d'oeuvre en 2019 s'élevait en moyenne à 40,5 euros de l'heure. Seuls le Danemark et le Luxembourg sont plus chers. La Belgique occupe la 3e place pour la 4e année consécutive. La moyenne horaire est de 31,4 euros dans l'UE.