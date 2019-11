Le courrier "non prioritaire" sera distribué deux fois par semaine dès mars 2020

Le courrier "non prioritaire" ne sera plus livré que deux fois par semaine à partir de mars 2020, annonce mardi Henri de Romrée, directeur des activités courrier et distribution chez bpost, dans les colonnes de La Libre et de la DH. Les paquets et lettres dits prioritaires continueront à être livrés quotidiennement.

© belgaimage