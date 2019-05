On croyait que la dispute commerciale sino-américaine était sur le point d'être réglée, mais voilà que le conflit repart de plus belle.

Le président américain Donald Trump a taxé une nouvelle tranche de 200 milliards de dollars d'importations chinoises et envoyé une rafales de tweets rageurs. Et les commentaires sont partagés. Certains estiment en effet que si le président américain adopte un style peu orthodoxe et brutal, au moins, il protège son économie. Vraiment ? Ces mesures sont-elles véritablement protectrices et efficaces ? On se permet d'en douter.

...