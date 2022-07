Le gouvernement wallon a adopté la mise en place, pour 4 ans, du Conseil de l'économie circulaire, un organe indépendant dont l'objectif principal est d'apporter un regard et des expertises externes, alimentés au travers d'avis de personnalités ancrées dans la réalité de terrain.

Ce Conseil sera notamment chargé de veiller à la pertinence et la cohérence des décisions prises et des actions menées dans le cadre de la stratégie 'Circular Wallonia'; d'émettre des avis et des recommandations au gouvernement sur la mise en oeuvre de la stratégie et sur l'actualisation potentielle des mesures; d'identifier les enjeux majeurs liés à l'économie circulaire, les pratiques internationales les plus pertinentes et dégager les mécanismes vertueux à mettre en place pour stimuler l'économie circulaire en Wallonie ou encore de s'assurer que les actions et travaux menés par les pouvoirs publics correspondent aux besoins observés sur le terrain.

Composé de six membres issus du monde entrepreneurial, académique et associatif, il remettra un avis chaque année sur la mise en oeuvre de la stratégie et pourra également rédiger des avis d'opportunité de sa propre initiative. Son premier avis sera rendu d'ici la fin de l'année 2022 afin d'évaluer la première année et demi de mise en oeuvre et de venir nourrir les actions prévues pour l'année 2023.

Suite à l'appel à candidatures publié le 3 décembre 2021 et clôturé le 15 mars 2022 et sur la base de la décision du jury de sélection, le Gouvernement wallon a désigné les membres du Conseil de l'économie circulaire suivants : Monsieur Pierre-François Bareel - CEO de COMET Monsieur Thomas Bauwens - Docteur en économie sociale de l'Ulg, chercheur sur l'économie circulaire et l'économie sociale à l'Université d'Utrecht Madame Sylvie Meekers - Directrice d'IEW Madame Aurore Richel - Docteure en sciences chimiques de l'Ulg et chargée de cours à l'Ulg Madame Sophie Trachte - Docteure en Art de bâtir et urbanisme de l'Ulg, chercheuse et architecte Monsieur Jean-Baptiste Verjans - Diplômé en sciences politiques de l'UCL, responsable logistique dans l'asbl Terre

