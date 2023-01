Sur l'ensemble de l'année 2022, la Wallonie a compté en moyenne 205.952 demandeurs d'emploi inoccupés, ce qui représente une hausse de 2,2% par rapport à 2021, annonce vendredi le Forem.

L'année 2022 apparaît contrastée. D'une part, elle a été marquée "par une forte diminution des demandeurs d'emploi bénéficiant d'allocations de chômage (6.881 personnes de moins par rapport à 2021)", mais ce recul a été contrebalancé "par une forte augmentation des jeunes en stage d'insertion (5.174 personnes de plus) et des demandeurs d'emploi inscrits librement (9.958 personnes de plus suite à une modification administrative)", constate le Forem.

Au mois de mai 2022, l'évolution de la demande d'emploi s'est inversée après 14 mois d'affilée de recul à un an d'écart. Le taux de demande d'emploi moyen de 2022 s'établit à 12,8%, contre 12,6% en 2021.

Sur l'ensemble de l'année 2022, plus de 476.000 offres d'emploi ont été diffusées par le Forem (hors offres provenant des autres Services publics de l'emploi), soit 8,2 % de plus qu'en 2021. Sur ce plan, 2022 est une année record.

Fin décembre 2022, la Wallonie comptait 215.275 demandeurs d'emploi inoccupés et le taux de demande d'emploi s'élevait à 13,4%, contre 12,2% fin décembre 2021.

