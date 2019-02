Le chômage économique des ouvriers "historiquement bas" en 2018

Le taux de chômage économique est passé de 0,73% en 2017, un niveau qui était déjà faible, à 0,60% l'an dernier. "Cela signifie qu'en moyenne, pendant toute l'année2018, un ouvrier a passé moins d'un jour et demi à la maison en raison du chômage économique", illustre Acerta. Le prestataire de services de ressources humaines relève toutefois un bémol: si le taux de chômage économique est traditionnellement plus élevé au quatrième trimestre, la hausse pour fin 2018 est "marquante". Lors des trois derniers mois de l'année dernière, il s'est élevé en moyenne à 0,86% du nombre de jours de travail, avec un pic de 0,97% en décembre. "Ce taux de chômage économique est toujours très réduit, mais il s'agit bien d'une augmentation qui signale que nous devons rester vigilants. Cette hausse pourrait souligner que la croissance économique s'enlise. Face aux chiffres relatifs au travail intérimaire qui indiquent la même direction, le feu de la croissance économique passe à l'orange", commente Olivier Marcq, juriste chez Acerta, cité dans un communiqué. L'augmentation du taux de chômage économique au quatrième trimestre 2018 s'observe dans tout le pays mais est plus prononcé en Flandre: 1,01% contre 0,9% en Wallonie. Sur l'ensemble de l'année, il reste en revanche plus élevé au sud du pays, avec une moyenne de 0,79% et de 0,75% en Flandre. A Bruxelles, la taux de chômage économique des ouvriers est quasiment nul: 0,05% en moyenne annuelle et 0,09% au quatrième trimestre 2018. "La pénurie d'emploi pour le personnel ouvrier qualifié" est une réalité dans la capitale tandis que "la croissance des entreprises bruxelloises représente un véritable défi", constate encore Acerta, pour qui "la politique (RH) demandera une grande créativité et une grande flexibilité, c'est certain". Autre constat: le phénomène du chômage économique dépend de la taille de l'entreprise et plus celle-ci est petite, plus le chômage économique y est élevé. "Rien d'étonnant", juge Acerta, une annulation de commande aura proportionnellement plus d'impact sur une petite entreprise que sur une grande.