En mai, la Belgique comptait 308.579 chômeurs complets indemnisés soit 37.102 de moins qu'en mai 2018 (-10,7%), indique vendredi l'Onem.

La Wallonie comptait 126.754 chômeurs (-9,2%), la Flandre 121.837 (-13,9%) et Bruxelles 59.988 (-10,7%).

Le chômage des jeunes de moins de 25 ans a reculé de 16,2%, soit 22.030 individus. La Wallonie compte près de la moitié de ce type de chômeurs (10.822, -16,3%)). Bruxelles recensait 2.580 jeunes chômeurs (-10,3%) et la Flandre 8.628 (-17,7%).

115.508 chômeurs avaient 50 ans ou plus. La majeure partie de ces chômeurs se retrouvent en Flandre (51.344, -7,4%), suivie de la Wallonie (44.153, -5%) et Bruxelles (20.011, -0,7%).

Un peu moins de 150.000 personnes étaient sans emploi depuis deux ans et plus: 62.355 en Wallonie (-10%), 51.630 en Flandre (-14,2%) et 35.422 à Bruxelles (-5,4%).