"Le chômage a diminué tous les mois depuis août 2016"

Le taux de chômage a continué à baisser au mois de novembre 2018, de 5,9% par rapport à novembre 2017, a indiqué mercredi le ministre de l'Emploi Kris Peeters. Il souligne que le chômage a diminué tous les mois depuis août 2016. "La baisse constante montre que la politique de création et d'activation d'emplois porte ses fruits", a-t-il ajouté. "En faisant travailler de plus en plus de personnes, nous renforçons la base de notre sécurité sociale."