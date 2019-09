La Wallonie comptait, fin août, 214.818 demandeurs d'emploi inoccupés, ce qui représente une augmentation d'1,6% ou 3.247 personnes par rapport à juillet mais une baisse de 5,3% ou 11.934 personnes par rapport à août 2018, a annoncé mardi le Forem.

La hausse à un mois d'écart s'explique par l'inscription de jeunes gens à la sortie de leurs études, qui débutent ainsi leur stage d'insertion professionnelle.

L'ensemble des classes d'âge sont en recul à un an d'écart mais c'est parmi les demandeurs d'emploi âgés de moins de 30 ans que les diminutions sont les plus marquées: -8,1% auprès des jeunes de moins de 25 ans et -10,9% parmi ceux âgés de 25 à moins de 30 ans.