Le Bureau fédéral du Plan a revu à la baisse ses prévisions d'inflation pour l'année 2023 avec un taux d'inflation annuel moyen de 4,8%, contre les 5,3% annoncés le mois dernier, indique-t-il mardi. L'inflation a atteint 9,59% l'année dernière.

L'indice pivot ne serait lui dépassé qu'en juin, selon le Bureau du Plan. Le dernier dépassement remonte à novembre dernier.

Les prévisions ne tiennent cependant pas encore compte des mesures sur la réforme de la facture énergétique annoncées ce lundi par le gouvernement fédéral. Dans son calcul, le Bureau du Plan part de l'hypothèse que la TVA sur le gaz et l'électricité sera de 21% à partir d'avril mais cette augmentation ne se produira finalement pas et sera couplée à une réforme des accises, entraînant une baisse de la facture énergétique et donc aussi de l'inflation.

Pour 2024, le Bureau du Plan prévoit une inflation annuelle moyenne de 2,9% et s'attend également à deux autres dépassements de l'indice pivot, en janvier et en novembre. Les allocations sociales sont majorées de 2% un mois après ce dépassement, et les salaires dans la fonction publique le mois suivant. Les salaires du secteur privé sont également ajustés à la hausse du coût de la vie.

Dans ses prévisions, le Bureau du Plan prend en compte un prix du pétrole moyen de 85 dollars le baril cette année et de 80 dollars le baril en 2024. Le taux de change de l'euro devrait lui s'établir autour de 1,10 dollar pour un euro en 2023 et 1,12 dollar pour un euro en 2024.

