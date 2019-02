Le bon d'État fait son retour en mars avec un taux de 0,55%

Il s'agit du taux le plus faible depuis décembre 2017 (0,5%). La dernière émission en date, en septembre, avait offert un taux de 0,65%. Elle avait rapporté un famélique 2,3 millions d'euros, soit le montant le plus bas jamais récolté par une émission de bons d'État. La période de souscription sera ouverte du 21 février au 1er mars, avec versement des fonds le lundi 4 mars.

Traditionnellement, l'Agence de la Dette organise quatre campagnes d'émissions de bons d'État par an: en mars, juin, septembre et décembre. Le bon d'État s'adresse principalement aux particuliers. Le plan de financement de l'État fédéral pour 2019 prévoit de lever 250 millions d'euros via des bons d'État, soit moins d'1% du besoin de financement total de plus de 30 milliards d'euros cette année.