La Wallonie ne peut plus décerner aux routiers de certificats ADR depuis le 1er janvier en raison d'un arriéré de paiement qu'elle accuse envers la Flandre. L'information des sites spécialisés transportmedia.be et Flows a été confirmée vendredi à l'agence Belga par le département flamand Mobilité et Travaux Publics. Ce certificat est requis pour toute personne transportant des matières dangereuses par la route.

Depuis la sixième réforme de l'Etat, la base de données ADR n'est plus gérée par le SPF Mobilité, mais par le département flamand Mobilité et Travaux publics (MOW). La Wallonie et la Région bruxelloise ont accès à cette base de données moyennant une redevance. Selon transportmedia.be, la Wallonie n'aurait pas payé sa redevance depuis 2016 et la Flandre a décidé de lui couper l'accès à la base de données depuis le 1er janvier 2023.

"Il y a en effet un arriéré de paiement de plusieurs années", a confirmé un porte-parole du département MOW à Belga.

Chaque année, quelque 2.000 chauffeurs wallons obtiennent leur certificat ADR après avoir passé les examens organisés par l'ITLB (Institut Transport routier et Logistique Belgique). Le certificat doit être renouvelé tous les cinq ans. En un mois, ce sont donc déjà plusieurs centaines de chauffeurs qui risquent de ne plus être en ordre de certificat, souligne transportmedia.be

"Cette situation n'est pas acceptable et ne peut évidemment pas se prolonger", explique le cabinet du ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry, au site spécialisé dans le transport. "Nous mettons tout en oeuvre pour que tout cela soit réglé dans le meilleur délai avec les administrations concernées. Les contacts sont en cours et nous sommes en passe de pouvoir à nouveau donner ou renouveler le certificat ADR d'un chauffeur routier professionnel dans notre Région."

