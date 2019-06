Cet outil économique wallon est accusé de dilapider l'argent public dans les dossiers NLMK, Durobor ou Thunder Power. Ses dirigeants s'en défendent et expliquent leur stratégie.

Le plus bel argument de la Société wallonne de gestion et de participations, c'est son livre de comptes. Cet outil économique a en effet dégagé l'an dernier un boni de 7,5 millions d'euros et de 11 millions l'année précédente. " Et nous ne recevons aucun subside de fonctionnement, précise Philippe Buelen, premier vice-président du comité de direction. Nous vivons grâce à la rentabilité de nos dossiers. " La faillite de Durobor, dans laquelle la Sogepa a perdu 2,8 millions d'euros, a fait beaucoup de bruit. Mais d'autres investissements rapportent, comme ArcelorMittal (6 millions d'euros), Hamon (1 million, en dépit des déboires boursiers), Ajemo (350.000), etc.

...