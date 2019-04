La situation économique est toujours plus morose en Italie

Croissance nulle voire récession cette année, chômage en hausse: la situation économique de l'Italie apparaît toujours plus morose, accentuant la pression sur la coalition populiste au pouvoir.

"Nous sommes devant un ralentissement général dans toute l'Europe et en Italie: en 2019, on se dirige vers (une croissance) zéro", a reconnu dimanche le ministre italien de l'Economie, Giovanni Tria.

Un revirement alors qu'il affirmait encore il y a quelques jours que la troisième économie de la zone euro atteindrait une croissance de 1%, en dépit de tous les pronostics en cours.

Prenant acte de cette détérioration, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, se rend lundi après-midi à Rome, après avoir exprimé son inquiétude dimanche dans un entretien à la télévision publique italienne: avec une croissance quasi-nulle, "les problèmes de l'Italie vont continuer à augmenter".

L'Italie est entrée en récession au second semestre 2018, marqué par un recul de son Produit intérieur brut (PIB) de 0,1% tant au troisième qu'au quatrième trimestre. La péninsule, qui avait déjà connu une dure récession en 2012-2013, est le seul pays de la zone euro dans une telle situation.

Pour ne rien arranger, le taux de chômage a encore progressé en février à 10,7%, selon des chiffres publiés lundi. "Un niveau alarmant" selon l'importante association de consommateurs Federconsumatori, d'autant qu'il atteint 32,8% chez les jeunes de 15-24 ans.

L'Italie est l'un des pays de la zone euros où le chômage est le plus élevé, derrière la Grèce (20,8%) et l'Espagne (16,2%), avec un taux bien supérieur à la moyenne de la zone (7,8%).

Le gouvernement d'union de la Ligue (extrême droite) et du Mouvement 5 étoiles (antisystème) espérait redresser la situation cette année grâce à une politique budgétaire expansionniste, qui prévoit en particulier un "revenu de citoyenneté" pour les plus modestes à partir d'avril.

Mais le contexte actuel, selon M. Tria, contrevient à cette volonté: "L'Allemagne est à l'arrêt et, en conséquence, la partie la plus productive de l'Italie s'est arrêtée aussi".

Le PIB allemand ne devrait croître que de 0,7%-0,8% cette année du fait du ralentissement des exportations et de la pénurie persistante de main-d'oeuvre. Une mauvaise nouvelle qui affecte directement le moral des entreprises italiennes, qui ont arrêté d'investir.

Mais elle est loin d'être la seule: les entrepreneurs s'inquiètent aussi des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, et des atermoiements de la coalition au pouvoir depuis juin, qui selon eux ne se préoccupe pas assez des entreprises.

"Décret croissance"

La croissance italienne est aussi affectée par le ralentissement des exportations et de la consommation intérieure, alors que la confiance des ménages a atteint son plus bas niveau depuis septembre 2017.

La principale association du patronat italien, la Confindustria, a annoncé mercredi prévoir elle aussi une stagnation de la croissance cette année et une hausse de seulement 0,4% en 2020.

Mais certains experts ou organisations internationales sont encore plus pessimistes.

L'OCDE estime ainsi que l'Italie sera en récession, tablant sur un recul du PIB de 0,2% l'an prochain, tandis que Lorenzo Codogno, ancien économiste en chef du Trésor italien et désormais à la tête du cabinet LC Macro Advisors, table sur une baisse de 0,5%.

Au risque d'aggraver le dérapage des finances publiques car plus la croissance est faible, moins les recettes engrangées par l'Etat sont importantes. Or le budget 2019 prévoyait déjà un déficit à 2,04% du PIB et une prévision de croissance à 1%.

La probable augmentation du déficit pourrait provoquer un nouveau bras de fer avec Bruxelles, qui presse l'Italie de réduire sa colossale dette publique (2.300 milliards d'euros, 132,1% du PIB, son record historique absolu).

Pour autant, "personne ne nous demande une (loi de finances) rectificative, donc je l'exclus", a assuré M. Tria.

Pour tenter de sortir de l'ornière, le gouvernement doit annoncer vendredi de nouvelles mesures de soutien à l'économie, notamment un "décret croissance" qui prévoit un retour des déductions fiscales en cas d'investissements, un dispositif mis en place par le précédent gouvernement de centre-gauche puis arrêté par la coalition.