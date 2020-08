La Pologne est entrée officiellement en récession pour la première fois depuis le communisme, après que son produit intérieur brut (PIB) a baissé de 7,9% au 2e trimestre 2020 sur un an et de 8,9% par rapport au trimestre précédent, a annoncé vendredi dans sa première estimation le Bureau national des statistiques (GUS).

Au 1er trimestre, le PIB polonais a baissé de 0,4% par rapport au trimestre précédent et a augmenté de 1,6% par rapport à la même période de l'an dernier.

L'estimation pour le 2e trimestre prend en compte les effets de la pandémie et des mesures gouvernementales destinées à la combattre, a indiqué GUS dans un communiqué.

Selon l'Institut polonais de l'Economie (PIE), un centre d'analyse dépendant du gouvernement, l'économie polonaise a moins souffert de la pandémie que celles des autres pays de la région.

Avec ses 38 millions d'habitants, la Pologne constitue de loin la plus grande économie d'Europe centrale et orientale.

Au cours des prochains trimestres son économie "devrait reprendre", a estimé PIE, cité par l'agence PAP.

La Pologne, qui connaît une croissance ininterrompue depuis le passage à l'économie de marché il y a 30 ans, a affiché une croissance de 4,1% en 2019 après une hausse de 5,3% en 2018.

Cette année, le pays devrait voir son PIB réduit de 3,4%, selon une projection révisée du gouvernement, contre une hausse de 3,7% prévue.

