Répartis sur tous les budgets, un peu plus de 2 milliards d'euros sont prévus dans l'accord de la Vivaldi pour relever la pension minimale pour une carrière complète à 1.500 euros par mois d'ici la fin de la législature.

L'accord de la Vivaldi prévoit un peu plus de 2 milliards d'euros pour la pension minimale à 1500 euros par mois d'ici la fin de la législature. Il s'agirait d'une revalorisation brute au départ qui évoluerait vers un montant net à l'horizon 2030. Le relèvement de la pension concerne également les indépendants. Cette augmentation a été un point important du programme de nombreux partis.

C'est une revendication de longue date de la FGTB. "Ce n'est pas un montant qui sort de nulle part", explique Thierry Bodson au micro de la RTBF, "nous estimons, sur base d'études, qu'il faut avoir cette rentrée nette en poche après 65 ans pour faire face aux coûts de la vie, entrer dans une maison de repos, etc. C'est plus que ce qui existe aujourd'hui: la pension isolé qui est autour de 1300 euros bruts. Pour rappel, la Belgique est parmi les pays aux pensions légales les plus basses".

Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC, note pour sa part au micro de La Première, qu'il ne faut pas faire de cette pension à 1500 euros un "fétiche" ou un "totem". Cette revalorisation ne concernera en effet que les personnes qui ont eu une carrière complète (NDLR, 45 ans), soit environ 25% de la population. "La carrière est parfois bien plus morcelée", rappelle-t-elle.

Selon elle, il faudrait réfléchir à un aménagement de la carrière, avec plus de possibilités de sortie anticipée notamment, et la prise en compte de la pénibilité du travail. "Il faut travailler sur la revalorisation de l'ensemble des pensions", conclut-elle.

"Cette mesure est "un trophée", pour Pierre Devolder professeur à l'UCLouvain et membre du Conseil académique des pensions interviewé sur la RTBF : "c'est un double miroir aux alouettes: premièrement, en terme de communication, parce qu'on donne l'illusion aux citoyens que dorénavant, ils auront 1500 euros de pension, or c'est pour une carrière complète! [...] Qu'on soit pour ou compte, la mesure n'a de sens que si on parle de net. Deuxièmement, on fait croire qu'on a résolu le problème des pensions. Je suis atterré de voir que toute la question des pensions ces derniers moi n'a plus été centrée que sur cette mesure", regrette le membre du Conseil académique des pensions.

Selon le Bureau du Plan, la pension minimum à 1500 euros nets par mois nécessiterait un financement d'environ 3 milliards d'euros. S'il s'agit de 1500 euros bruts, il en faudrait 0,5 milliard. Le budget des pensions doit aussi faire face au vieillissement de la population. 8 milliards annuels de dépenses sont prévues pour les pensions dans les années à venir. Selon les projections, la proportion des 67 ans et plus va passer de 17% en 2019 à 24% en 2070, explique la RTBF.

