La part des énergies renouvelables ne cesse de croître dans le monde

Les énergies renouvelables devraient satisfaire 30% de la demande en électricité en 2023 contre 24% en 2017.

Durant cette période, les énergies renouvelables devraient représenter 70% de la croissance mondiale de production d'électricité tirées par le photovoltaïque, l'éolien, l'énergie hydraulique et enfin la bioénergie.

L'énergie hydraulique demeure la plus importante source d'énergie renouvelable et fournira 16% de la demande d'électricité en 2023, suivie par l'éolien (6%), le photovoltaïque (4%) et la bioénergie (3%).

L'année 2017 a été un record pour l'énergie renouvelable, selon le rapport. La capacité du photovoltaïque a connu la plus forte croissance avec 97 GW de plus dont la moitié a été réalisée par la Chine.

L'éolien offshore a par contre décliné l'an dernier pour la seconde fois consécutive.

Le photovoltaïque va dominer la croissance de la capacité du renouvelable dans les six ans avec une capacité renforcée de 600 MW. La Chine représente près de 45% de la croissance du photovoltaïque.