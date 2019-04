La Norvège, déchirée entre sa soif de pétrole et sa conscience écologique

La Norvège a décidé de ne pas toucher aux champs pétrolifères situés au large des îles Lofoten. Argument avancé: la préservation de l'environnement est plus importante que la prospérité du pays. Derrière ses ambitions vertes se cache pourtant un dilemme économique.

La Norvège, premier producteur européen d'hydrocarbures, a encore de grandes réserves de pétrole inexploitées. Notamment au large des îles Lofoten, ce joyau touristique localisé entre la mer de Norvège et le Vestfjord, au-dessus du Cercle Polaire. On estime qu'il reste entre un et trois milliards de barils de pétrole à exploiter dans cette zone pour une valeur estimée à 65 milliards de dollars (57 milliards d'euros). La Norvège a décidé de ne pas exploiter cette richesse évaluant que l'environnement était plus important à préserver que de renflouer les caisses de l'état, relaie De Standaard.

