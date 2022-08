La lutte contre l'inflation aux Etats-Unis "va faire souffrir les ménages et entreprises" américains, mais y renoncer serait encore plus dommageable pour l'économie, a prévenu vendredi le patron de la Banque centrale américaine (Fed), Jerôme Powell.

Dans une déclaration résolue et d'une rare franchise, prononcée à la conférence des banquiers centraux de Jackson Hole (Wyoming), il a averti que la Fed userait "vigoureusement de ses outils" en relevant les taux. Revenir à la stabilité des prix "prendra du temps" et entraînera "une longue période de croissance plus faible" ainsi qu'"un ralentissement du marché du travail", a-t-il martelé.

