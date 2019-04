opinion

"La justice est de plus en plus répressive"

La constatation ne s'impose pas seulement en Belgique, et il est des pays où la justice est encore beaucoup plus répressive que la nôtre : nous n'en sommes pas encore au niveau de pays comme le Royaume-Uni, et surtout les Etats-Unis, où des peines de plusieurs années de prison sont parfois prononcées pour des faits relativement anodins. Mais il faut bien se rendre à l'évidence : les prisons belges sont surpeuplées, les peines prononcées par les tribunaux ont tendance à s'allonger, et l'on ne cesse de créer de nouveaux délits.