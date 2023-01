La rivalité géopolitique entre les deux géants continuera de façonner le secteur mondial de la technologie en 2023.

La guerre technologique entre la Chine et les Etats-Unis n'en est qu'à ses prémices. Le 7 octobre, avec sa dernière salve de mesures, le gouvernement américain a lancé une attaque sérieuse: il a supprimé l'approvisionnement à sa rivale de composants nécessaires au développement de l'intelligence artificielle (IA). Les entreprises américaines ne peuvent plus exporter les puces les plus élaborées vers la Chine, ni les logiciels ou les équipements indispensables pour les concevoir et les fabriquer.

...

La guerre technologique entre la Chine et les Etats-Unis n'en est qu'à ses prémices. Le 7 octobre, avec sa dernière salve de mesures, le gouvernement américain a lancé une attaque sérieuse: il a supprimé l'approvisionnement à sa rivale de composants nécessaires au développement de l'intelligence artificielle (IA). Les entreprises américaines ne peuvent plus exporter les puces les plus élaborées vers la Chine, ni les logiciels ou les équipements indispensables pour les concevoir et les fabriquer. L'administration de Joe Biden compte en outre renforcer les restrictions relatives aux investissements américains dans des sociétés technologiques chinoises. En 2023, elle pourrait également empêcher des entreprises comme TikTok, plateforme de vidéos contrôlée par le groupe chinois ByteDance, de collecter les données personnelles des utilisateurs américains.Washington est en train de dresser une liste de plus en plus longue de sanctions contre les entreprises chinoises, processus entamé sous la présidence de Donald Trump. Ce dernier a en effet déjà pratiquement détruit ZTE, fabricant chinois d'équipements de télécommunications, en lui interdisant temporairement d'acheter des puces américaines. Huawei, son pendant bien plus populaire, tente depuis 2019 de faire fonctionner certains de ses produits sans composants d'origine américaine. Plutôt que de redéfinir ou de réduire les restrictions imposées au secteur technologique chinois, Joe Biden en rajoute. Mais jusqu'où iront les restrictions sur les investissements technologiques chinois? Une liste avec des dizaines d'entreprises, la plupart apparentées au gouvernement, est déjà en place. Ces restrictions tentent, en fait, d'empêcher les dollars américains d'affluer dans des entreprises de haute technologie dont les produits (appelés technologies "à double usage") pourraient être utilisés par les forces armées chinoises. Selon les analystes, cette liste devrait être élargie pour inclure un éventail beaucoup plus large d'entreprises privées, comme celles qui travaillent sur la reconnaissance faciale et d'autres formes d'intelligence artificielle. Les nouvelles mesures adoptées par les Etats-Unis vont accélérer la dissociation progressive des deux plus grandes économies mondiales. En plus d'imposer davantage de restrictions, les Etats-Unis commenceront à les implémenter plus sérieusement parce que leurs efforts pour contrecarrer les ambitions technologiques de la Chine n'ont pas toujours eu l'effet escompté. Une enquête du Wall Street Journal, par exemple, a découvert que de nombreux produits de haute technologie qui, soi-disant, ne pouvaient pas être vendus à des entreprises chinoises, continuent à traverser le Pacifique. La nécessité de resserrer la vis avec la Chine est l'un des seuls domaines qui font l'unanimité entre démocrates et républicains à Washington. Si les tensions persistent autour de Taiwan, les restrictions sur la technologie seront encore plus renforcées. De son côté, afin d'atteindre son objectif d'autosuffisance technologique, la Chine continuera d'inciter ses entreprises techs à se concentrer moins sur des services internet grand public (l'e-commerce, la livraison de repas, etc.) et davantage sur les deep technologies (technologies avancées) développées localement, comme les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle. Le 6 septembre, le président chinois Xi Jinping a affirmé lors d'un meeting que le pays devait "mobiliser des ressources à l'échelle nationale pour réaliser des avancées technologiques majeures". Les analystes du broker Jefferies s'attendent à ce que de nombreuses grandes entreprises chinoises d'intelligence artificielle et de logiciels bénéficient dans les mois à venir de nouveaux subsides publics ainsi que d'autres formes de soutien pour promouvoir la recherche et le développement.Avec quels résultats? Le secteur technologique chinois est déjà en train de vivre ce que Xi Jiping appelle les premiers jours d'une "nouvelle révolution industrielle" basée sur l'IA et la smart manufacturing (fabrication intelligente). Mais son interventionnisme musclé dans le secteur technologique risque aussi de freiner l'innovation et l'esprit d'entreprise dans son pays. Selon certains analystes, l'allocation des ressources de l'Etat pour stimuler localement l'innovation est inefficace. Mais comme pour d'autres politiques étroitement associées à Xi Jiping, il semble peu probable que la Chine change de stratégie en 2023.Don Weinland, correspondant économique à Shanghai de "The Economist"