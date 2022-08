L'économie flamande devrait enregistrer une croissance de 2,8% en 2022, avant un ralentissement à +1,3% l'an prochain en raison des conséquences de la guerre en Ukraine et de l'inflation, annonce jeudi l'office statistique du nord du pays.

La croissance en Flandre, qui se situerait au niveau de la moyenne européenne (+2,7%), serait plus forte qu'à Bruxelles (+2,1%) et en Wallonie (+2,5%), affirme Statistiek Vlaanderen.

Par secteur, ce sont le transport, la santé et les services aux entreprises qui s'en tireraient le mieux. La consommation devrait quant à elle encore profiter du rebond constaté depuis 2021.

Cette année-là, la croissance flamande avait atteint 7%, un rétablissement après le -5,5% enregistré en 2020 en raison de la crise sanitaire. Sur la période 2014-2019, la moyenne se situait autour des 2%.

