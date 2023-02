Plus d'une centaine de membres de la FGTB, emmitouflés de rouge, se sont rassemblés sous un beau soleil mercredi matin devant le siège de la FEB à Bruxelles. Ils venaient rappeler au patronat qu'ils comptent sur son avis favorable devant le comité de gestion de l'ONVA, l'Office national des vacances annuelles, qui examine au même moment l'arrêté royal reprenant la proposition du ministre de l'Emploi Pierre-Yves Dermagne (PS) d'assimiler les jours de chômage temporaire corona du premier trimestre 2022.

Le ministre Dermagne propose d'augmenter temporairement les cotisations patronales. L'ONVA, qui verse l'indemnité de vacances, connaît en effet des problèmes de liquidité, conséquence de la crise sanitaire. Selon le syndicat socialiste, l'idée est d'augmenter la contribution de l'employeur de 0,19% sur une période de 5 ans.

Au premier semestre 2022, les entreprises ont encore pu faire appel au système de chômage temporaire corona. Mais ces jours de chômage n'ont pas été comptabilisés comme période équivalente pour le droit aux jours de congé, contrairement à ce qui s'est passé en 2020 et 2021. En conséquence, ils n'ont pas été repris dans le calcul du nombre de jours de vacances et de pécule de vacances pour cette année.

"Quelque 400.000 travailleurs sont concernés et risquent de perdre des jours de congé et/ou une partie de leur pécule de vacances", explique Thierry Bodson, président de la FGTB. "Nous répétons ce matin notre demande au patronat de prendre ses responsabilités et de payer la cotisation de solidarité temporaire. Les entreprises ont profité des mesures de chômage temporaire dues à la crise. Il est normal qu'aujourd'hui, elles participent à leur tour".

Il faut un avis favorable unanime au comité de gestion de l'ONVA pour que le processus puisse se poursuivre, rappelle le syndicat socialiste.

