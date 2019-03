La FEB craint un coup particulièrement dur pour l'économie belge en cas de "no deal" sur le Brexit

Les députés britanniques ont rejeté mardi soir pour la deuxième fois l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, défendu par la Première ministre Theresa May. Pour la Fédération belge des entreprises (FEB), "il faut à tout prix éviter que la crise du Brexit débouche sur un "no deal" (absence d'accord, NDLR) désastreux et déraisonnable".