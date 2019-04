En accordant plus de poids aux intérêts des jeunes générations aux élections, on finit par multiplier le droit de vote de leurs parents. C'est ce qu'affirme Marc De Vos, doyen de la faculté de droit à la Macquarie University de Sydney.

Si l'avis de la Chambre des Représentants venait à être suivi, le prochain parlement fédéral pourrait décider d'abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans. La Belgique suivrait ainsi une tendance timide mais croissante que l'Autriche et le Brésil entre autres ont déjà adoptée et qui suscite pas mal de sympathie chez les activistes et les leaders d'opinion.

...