La Chine a mis à l'arrêt pour cause de Covid une partie de l'un des plus importants ports du monde, au moment où les perturbations dans le transport logistique pèsent déjà lourdement sur les chaînes d'approvisionnement.

Le port de Ningbo-Zhoushan, situé à 250 km au sud de Shanghai, est l'un des principaux ports chinois pour le fret. L'an dernier, 1,2 milliard de tonnes de marchandises ont transité par les quais de ce port, le troisième du monde en termes d'expédition. Depuis la découverte mercredi d'un cas de Covid-19 parmi les employés, "l'activité a été immédiatement stoppée et la zone [en question du port] fermée", a indiqué Jiang Yipeng, un responsable de l'exploitation du terminal Meishan. Meishan, nouvellement construit, dispose d'une capacité de 10 millions de conteneurs, selon la presse chinoise.

Les autorités n'ont pas encore déterminé comment un cas de Covid a pu survenir au sein d'employés portuaires en théorie déjà vaccinés et régulièrement testés. Mais par précaution, près de 2.000 d'entre eux ont été mis à l'isolement.

L'arrêt d'un terminal du port de Ningbo-Zhoushan risque de davantage aggraver la situation du transport maritime, sous forte pression au niveau mondial du fait des restrictions sanitaires et du redémarrage de l'économie, qui a fait bondir la demande de biens.

En mai, la fermeture temporaire du port chinois de Yantian (sud) pour cause de coronavirus avait entraîné des semaines de retard pour l'expédition de marchandises.

La Chine, qui avait largement maîtrisé l'épidémie de Covid depuis le printemps 2020, fait face depuis le mois dernier à un regain de contaminations sur son sol.

Le pays a fait état jeudi de 81 nouveaux cas, dont 38 d'origine locale. Ce nombre est certes encore très limité par rapport à ceux enregistrés dans d'autres pays. Mais le foyer est en termes d'étendue géographique le plus important de ces derniers mois en Chine.

