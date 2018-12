La Chine et les Etats-Unis ont fait de nouveaux progrès sur le commerce

"Le 21 décembre, la Chine et les Etats-Unis ont eu une conversation téléphonique au niveau des vice-ministres, échangeant leurs points de vue sur des questions comme la balance commerciale et le renforcement de la protection de la propriété intellectuelle et ils ont accompli de nouveaux progrès", a fait savoir le ministère dans un communiqué.

Les deux pays se livrent une guerre commerciale sans merci, l'excédent commercial chinois étant l'un des griefs formulés par les Etats-Unis, mais les présidents chinois Xi Jinping et américain Donald Trump sont parvenus début décembre, en marge du sommet du G20 à Buenos Aires, à s'entendre sur une trêve de 90 jours.

Il s'agit de la deuxième conversation téléphonique entre les deux parties annoncée par le ministère chinois du Commerce cette semaine. Mercredi, les responsables américains et chinois ont discuté de "questions économiques et commerciales".

Dimanche, les médias d'Etat chinois ont annoncé que le Parlement chinois envisageait une nouvelle loi régissant l'investissement étranger qui rationalisera les règles existantes et empêchera le transfert forcé de technologies.

Une fois en vigueur, la nouvelle loi interdirait aux gouvernements locaux de restreindre l'accès au marché des entreprises étrangères et de les forcer à transférer des technologies.

Les investisseurs étrangers bénéficieraient ainsi des mêmes prérogatives que les entreprises chinoises dans la plupart des secteurs, à l'exception de ceux figurant sur une "liste négative".