La Belgique s'éloigne encore un peu de son objectif de figurer dans le top 3 de l'indice global Desi (Digital economy and society index) l'année prochaine, ressort-il du 8e Baromètre de la société de l'information du SPF Économie présenté mercredi à Bruxelles.

Malgré quelques très bons indicateurs, le pays a perdu une place dans ce classement répertoriant les pays à la pointe de la numérisation, et se trouve seulement à la 9e place. Les principaux points noirs: l'instauration de la 5G qui prend du retard et la difficulté d'attirer des étudiants dans les filières STEM, et plus singulièrement les femmes.

Le Plat pays fait pourtant figure de bon élève sur plusieurs points. La fracture numérique s'est d'ailleurs encore réduite l'an dernier, bien qu'elle ne soit toujours pas éradiquée. Ainsi, 8,6% des 16-74 ans n'avaient jamais utilisé internet, contre 9,8% un an plus tôt. Le score n'a rien de glorieux si on le compare aux résultats des pays voisins (Pays-Bas, Luxembourg et Royaume-Uni sont sous les 5%), mais pourrait s'améliorer quand on note que cette fracture n'est que de 1,4% chez les 16-24 ans.

Là où le pays peut se targuer de faire figure de modèle, c'est sur la qualité de ses infrastructures tant fixes que mobiles. La Belgique dispose d'une "excellente" couverture par la large bande fixe (99,93%) mais aussi par l'internet mobile à haut débit (99,63%). Mais paradoxalement, seuls 87% des ménages disposent d'une connexion internet, et le taux de pénétration de l'internet mobile à haut débit n'est que de 76%. "Il est clair que les prix trop élevés" jouent un rôle important, estime le ministre de l'Agenda numérique Philippe De Backer, pour qui la solution viendra d'une hausse de la concurrence, avec l'arrivée d'un quatrième opérateur.

Outre le déploiement de la 5G toujours en suspens faute d'accord entre les différents niveaux de pouvoir quant à la répartition du revenu de la vente des fréquences, un autre indicateur qui plombe le score de la Belgique dans l'index est la difficulté à recruter des spécialistes en TIC. Le taux de vacance dans le secteur était de 60% l'an dernier, contre 56% l'année précédente. Si la pénurie est généralisée, la faible présence de filles et femmes dans les études pour les métiers du secteur risque en outre de "créer un réel problème économique", alerte le SPF.