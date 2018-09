La Belgique est le pays de la zone euro où le taux d'emploi vacant est le plus élevé

Au deuxième trimestre 2017, le taux était de 1,9% en zone euro. Le taux d'emplois vacants dans l'UE28 s'est quant à lui établi à 2,2% au deuxième trimestre 2018, stable par rapport au trimestre précédent et en hausse par rapport au taux de 2,0% enregistré au deuxième trimestre 2017.

Dans la zone euro, le taux d'emplois vacants au deuxième trimestre 2018 s'est établi à 1,9% dans le secteur de l'industrie et de la construction et à 2,4% dans celui des services. Dans l'UE28, le taux était de 2,1% dans le secteur de l'industrie et de la construction et de 2,5% dans celui des services.