La Belgique a les troisièmes coûts horaires les plus élevés de l'UE

La Belgique avait, en 2018, les troisièmes coûts horaires de la main d'oeuvre les plus élevés de l'UE (39,7 euros). Seuls le Danemark (43,5 euros) et le Luxembourg (40,6 euros) ont des coûts horaires plus élevés, selon Eurostat, l'office européen des statistiques.