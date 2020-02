La Belgique est le 18e pays le plus cher au monde pour y vivre en 2020, selon un nouveau classement établi lundi par le magazine d'affaires CEOWORLD. La Suisse occupe le 1er rang mondial.

Les pays les plus chers au monde se trouvent sans grande surprise en Europe et dans les pays développés. La Suisse occupe le 1er rang, suivie par la Norvège, l'Islande, le Japon, le Danemark, les Bahamas et le Luxembourg. La Belgique se classe 18e, derrière la Nouvelle-Zélande.

Au bas du classement, on retrouve l'Inde, l'Afghanistan et le Pakistan.

Pour établir son classement, CEOWORLD compile des données nationales et internationales sur certaines données du coût de la vie comme les loyers, salaires, alimentation, sorties, énergie etc.

