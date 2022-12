La balance commerciale de la Belgique était légèrement positive en octobre, ce qui signifie que le volume des exportations a dépassé celui des importations, rapporte la Banque nationale jeudi.

Après plusieurs mois au cours desquels le volume des importations a dépassé celui des exportations, la balance commerciale de la Belgique est redevenue positive en septembre (+2 milliards) et la tendance s'est poursuivie en octobre, avec +0,3 milliard, selon les chiffres provisoires.

La croissance des importations et des exportations de biens a connu un net ralentissement en octobre, en raison de l'affaiblissement du commerce de produits minéraux. "Cela s'explique par les récentes baisses de prix dans ce secteur, surtout pour le gaz naturel", précise la Banque nationale. "L'effet des baisses de prix est plus important pour les importations que pour les exportations, car la valeur des produits énergétiques est très importante, en particulier du côté des importations."

L'été dernier, la balance commerciale de la Belgique avait été négative avec un "déficit exceptionnellement important" d'environ 4 milliards d'euros en juillet et août.

Après plusieurs mois au cours desquels le volume des importations a dépassé celui des exportations, la balance commerciale de la Belgique est redevenue positive en septembre (+2 milliards) et la tendance s'est poursuivie en octobre, avec +0,3 milliard, selon les chiffres provisoires. La croissance des importations et des exportations de biens a connu un net ralentissement en octobre, en raison de l'affaiblissement du commerce de produits minéraux. "Cela s'explique par les récentes baisses de prix dans ce secteur, surtout pour le gaz naturel", précise la Banque nationale. "L'effet des baisses de prix est plus important pour les importations que pour les exportations, car la valeur des produits énergétiques est très importante, en particulier du côté des importations." L'été dernier, la balance commerciale de la Belgique avait été négative avec un "déficit exceptionnellement important" d'environ 4 milliards d'euros en juillet et août.