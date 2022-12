Emblème française entre toutes, la baguette de pain a été inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité par l'Unesco.

Alors que la ducasse d'Ath (et son Sauvage) vient d'en sortir, la liste du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco a enregistré plusieurs entrées, comme le mansaf, plat traditionnel jordanien (et bien répandu dans le monde arabe) qui associe du ...

Alors que la ducasse d'Ath (et son Sauvage) vient d'en sortir, la liste du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco a enregistré plusieurs entrées, comme le mansaf, plat traditionnel jordanien (et bien répandu dans le monde arabe) qui associe du riz et de l'agneau cuit dans du yaourt fermenté, ou le bokator, art martial cambodgien. Plus près de chez nous, en France, c'est la baguette qui a finalement été reconnue par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. Une reconnaissance attendue qui intervient à un moment crucial pour un artisanat mis à mal par l'industrie et la grande distribution. Si elles produisent encore annuellement environ six milliards de baguettes, les boulangeries artisanales ne détiennent plus que 55% du marché. Leur nombre est en réduction constante en France depuis les années 1950. Elles seraient moins de 30.000 aujourd'hui en raison du nombre élevé de fermetures suite à l'inflation des coûts énergétiques. Pour le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, cette reconnaissance est aussi un moyen de redonner de l'attractivité à un métier exigeant. Dans l'Hexagone, une dizaine de milliers de postes sont à pourvoir dans le secteur.