L'UWE propose une trentaine de mesures pour relancer rapidement l'économie wallonne

Alors que le gouvernement wallon concocte un plan de relance "Get up Wallonia" visant à sortir la Wallonie de la crise engendrée par le coronavirus et à repenser l'avenir, l'Union wallonne des entreprises estime que la Région "ne peut laisser passer l'été sans agir". L'organisation patronale propose mercredi une trentaine de nouvelles mesures qui "doivent être prises à court terme" pour soutenir les entreprises.

Olivier de Wasseige, Directeur général UWE